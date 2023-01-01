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Москва
Профиль пользователя aagmadal

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О себе

Сейчас в Минске и ищу новых знакомых.
Морально очень тяжело и хочется с кем-то поговорить.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро📚 Книги🏢 Работа🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь💨 Кальян🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться

Участие в других событиях

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Минск → прогуляться, перекусить

Ищу подружку для совместного время провождения. Открыта к общению.

Откликнулись 3 участника

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