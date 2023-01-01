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Москва
Сейчас в Минске и ищу новых знакомых.
Москва
Профиль пользователя aagmadal
О себе
Сейчас в Минске и ищу новых знакомых.
Морально очень тяжело и хочется с кем-то поговорить.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро📚 Книги🏢 Работа🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь💨 Кальян🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться
Участие в других событиях
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