Москва
Профиль пользователя A_tilki

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О себе

Привет, я Настя, мне 28) в поисках соулмейтов🙏
Буду рада общению, прогулкам и посещению мероприятий.
Танцую реггетон, интересуюсь историей и культурой Востока, изучаю турецкий 😁

Профиль обновлён 6 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные ✝️ Религия

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

Участие в других событиях

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Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

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Прогуляться по Москве в хорошей компании

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