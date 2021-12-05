Фотографирую в качестве хобби уже достаточно долго, в тч на плёнку. Люблю летние велопрогулки и тёплые вечера. В приятной компании не против провести время на хорошей дискотэке. Люблю смотреть кино, но плохо его запоминаю. Предпочитаю спокойные фильмы, над которыми можно поплакать и посмеяться, но могу и громкий блокбастер посмотреть. В моей музыкальной библиотеке можно найти треки СБПЧ, The Kings of Leon, RHCP, Jessy Ware, и многое другое, вроде девчачьего попа. Не фанат тяжёлого рока, панка и автотюнового хип-хопа. Не люблю агрессивную музыку.

Профиль обновлён 19 июля 2023 г.

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☣️ Токсичность 💨 Кальян

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