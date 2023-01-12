Москва
Профиль пользователя a_bodroff

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фото #2 пользователя a_bodroff

О себе

Из музыки люблю рок и чиллаут, спортивно сижу на стуле и хожу по лестнице, работаю в IT на удалёнке, хобби гараж, авто и электроника. Люблю природу, пиво и мясо.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор

События пользователя

Уфа → прогуляться, перекусить

Прогулка по парку

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Veronika1999
Уфа → Другое

Хорошо провести время

маленькое фото пользователя Vladka
Уфа → Другое

Потусить сегодня

маленькое фото пользователя Qwiky
Уфа → Другое

Попить кофе

маленькое фото пользователя Alyonka
Уфа → Другое

Радоваться жизни🥳🎉🙃🙂

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