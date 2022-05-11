Хожу в спортзал, читаю художественную литературу, совсем немного програмирую на python для собственного развлечения.

Профиль обновлён 18 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия

📺 Политика 💩 Странный юмор 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍷 Алкоголь

Москва → Другое Общение, а дальше можно встретиться где-нибудь

Чебоксары → Другое Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной?

Москва → Другое В идеале найти новых друзей и приятное общение)

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