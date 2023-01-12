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Москва
Профиль пользователя 9let.Sofia

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О себе

Мне 9 лет живу в городе Пугачев ищу себе друзей со школы номер 13чтобы поболтать есть тг можно пообщаться там

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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