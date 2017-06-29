Москва
Профиль пользователя 97fvhk
Профиль обновлён 6 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 💰 Бизнес 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги
Не нравится:
☣️ Токсичность 💩 Странный юмор ✝️ Религия
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти новые знакомства, подружиться
Санкт-Петербург → Другое
Попытаюсь поддержать любой разговор 🤗
Москва → Другое
Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌
Москва → Другое
Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))
Челябинск → Другое
Ищу подругу от 25 лет
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.