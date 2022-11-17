Москва
Профиль пользователя 91Bb
Профиль обновлён 10 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 💕 Обсудить отношения
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Знакомство для дружбы
Москва → Другое
Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения
Москва → Другое
Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия
Москва → Другое
Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉
Москва → Другое
Ищу новые знакомства, легкое общение. Можно вместе сходить куда-нибудь
Москва → Другое
Найти подруг
Москва → Другое
Прогуляться по вечерней Москве, попить кофе/вина. 40+))
Москва → Другое
В бар: двойная жизнь Вероники - танцы под открытым небом (м. Лубянка)
Москва → Другое
Предлагаю сходить на йогу в парке🙃
Москва → Другое
В кафе или караоке
Москва → Другое
Go гулять ☀️🌤️☘️🌿🍃🌯☕️🍰 чай, кофе😌…
Москва → Другое
Баста концерт в баре на Речном + бассейн
Москва → Другое
Подругу💃💃Знакомиться с мужчинами в кафе. Пора устраивить личную жизнь)
Москва → Другое
Концерт Jane Air на теплоходе
Москва → Другое
Парк Фили. Сегодня в 19 концерт авторской музыки. Гулять с детьми.
Москва → Другое
Путешествие в норвегию в августе на авто
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