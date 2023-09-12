О себе

Мой тг: @kami858noki; вк: Каминоки Миконика

Фото/видеограф; блогер, курьер с узнаваемой сумкой; поигрываю в видеоигры; интересуюсь: городом, транспортом, смартфонами и пк; слушаю: trance, lo-fi, etc; характерно: сложный, но мягкий: эмпат, амбиверт, меланхолик; качественно: честный, верный, заботливый, тактильный...



Почему я здесь? Стало невыносимо одиноко, и вот я тут: други/подруги (с fwb/без), отношения свободные/серьёзные/романтические/полиаморные — ловите с распорстётыми объятиями в добрые руки! Достаточно разбиться сердцу под конец лета и изменить взгляды на всё социальное, чтобы стало очевидно: мне нужна не только одна-единственная, мне нужны все!)



Требования к кому-либо: а их нет😊, каких ты нации/расы/типажа/знака зодиака/пола/роста/веса — мне не важно, главное, что ты адекватен как человек, не проявляя душность и токсичность, а далее оно само пойдёт...