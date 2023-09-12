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Москва
Профиль пользователя 8kami5noki8

фото пользователя 8kami5noki8

О себе

Мой тг: @kami858noki; вк: Каминоки Миконика
Фото/видеограф; блогер, курьер с узнаваемой сумкой; поигрываю в видеоигры; интересуюсь: городом, транспортом, смартфонами и пк; слушаю: trance, lo-fi, etc; характерно: сложный, но мягкий: эмпат, амбиверт, меланхолик; качественно: честный, верный, заботливый, тактильный...

Почему я здесь? Стало невыносимо одиноко, и вот я тут: други/подруги (с fwb/без), отношения свободные/серьёзные/романтические/полиаморные — ловите с распорстётыми объятиями в добрые руки! Достаточно разбиться сердцу под конец лета и изменить взгляды на всё социальное, чтобы стало очевидно: мне нужна не только одна-единственная, мне нужны все!)

Требования к кому-либо: а их нет😊, каких ты нации/расы/типажа/знака зодиака/пола/роста/веса — мне не важно, главное, что ты адекватен как человек, не проявляя душность и токсичность, а далее оно само пойдёт...

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Минимум переписок — максимум живого общения! А может, моего человека жизни найти

Москва → пообщаться

А вдруг из переписок чего-то выйдет...

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 399 участников

маленькое фото пользователя katyakaterina

Москва → пообщаться

встретить человека с похожими интересами, а там видно будет 🙌🏻

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя NataliAnuf

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по Москве

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя Albus

Москва → прогуляться, перекусить

В поиске друзей, весёлой компании, душевных посиделок.

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя IrisKa89

Москва → прогуляться, перекусить

Пригласите куда-нибудь повеселиться!

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя KristinaRicci

Москва → прогуляться, перекусить

Завести или попасть в окружение блогеров, предпринимателей

Откликнулись 2 участника

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