Москва
Профиль пользователя 6Darya6
О себе
Всем привет, меня зовут Даша🫠
У меня свой бизнес, я учредитель мебельной компании "Кельт" - и могу общаться в этом направлении.
Также я выпускаюсь в этом году в Институте, моя специальность - "актер драматического театра и кино". Знаю знаю, звучит странно в связке, но что поделать😮💨
Кстати, я очень приветствую людей кто хочет дружить парами, мне с моим молодым человеком было бы приятно завести общий друзей и встретиться где нибудь в "Стрелке" за бокальчиком игристого🫧
Я занимаюсь спортом, в свободное время варю свечки, читаю и учусь.
Буду рада общению🫂
Профиль обновлён 14 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
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