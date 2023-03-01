Москва
Профиль пользователя 6Darya6

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фото #2 пользователя 6Darya6

О себе

Всем привет, меня зовут Даша🫠
У меня свой бизнес, я учредитель мебельной компании "Кельт" - и могу общаться в этом направлении.
Также я выпускаюсь в этом году в Институте, моя специальность - "актер драматического театра и кино". Знаю знаю, звучит странно в связке, но что поделать😮‍💨
Кстати, я очень приветствую людей кто хочет дружить парами, мне с моим молодым человеком было бы приятно завести общий друзей и встретиться где нибудь в "Стрелке" за бокальчиком игристого🫧
Я занимаюсь спортом, в свободное время варю свечки, читаю и учусь.
Буду рада общению🫂

Профиль обновлён 14 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Может погуляем как нибудь? Плюс если ты ценитель хорошего алкоголя 🫠🫠

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя baby_mama
Москва → Другое

Ищу подруг❤️‍🔥

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