Всем привет, меня зовут Даша🫠 У меня свой бизнес, я учредитель мебельной компании "Кельт" - и могу общаться в этом направлении. Также я выпускаюсь в этом году в Институте, моя специальность - "актер драматического театра и кино". Знаю знаю, звучит странно в связке, но что поделать😮‍💨 Кстати, я очень приветствую людей кто хочет дружить парами, мне с моим молодым человеком было бы приятно завести общий друзей и встретиться где нибудь в "Стрелке" за бокальчиком игристого🫧 Я занимаюсь спортом, в свободное время варю свечки, читаю и учусь. Буду рада общению🫂

Профиль обновлён 14 июня 2023 г.

💰 Бизнес 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 💕 Обсудить отношения

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

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