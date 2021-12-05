Москва
Профиль пользователя 6_Dasha_6
О себе
Играю в компьютерные игры ищу человека с которым можно позалипать в какую-нибудь игру))
Профиль обновлён 20 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные 🎮 Видеоигры 💬 Пообщаться онлайн 🚶♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
📺 Политика 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 🍴 Кафе / ресторан
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