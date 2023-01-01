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Москва
Нравится Вивальди, Моцарт и Бах. 🙂
Москва
Профиль пользователя 698_aleksei
О себе
Нравится Вивальди, Моцарт и Бах. 🙂
Занимаюсь спортом
Бегаю, катаюсь на велосипеде .
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
Не нравится:
📺 Политика✝️ Религия📚 Книги☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать
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