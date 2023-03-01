Встречаю рассветы, провожаю закаты, бросаю камни, гуляю и фотографирую незнакомцев... Даю названия и начала рекам и озерам... Немного художничаю, люблю масло и акрил, графика это особая страсть, не дает покоя мысль, что карандаш оставляет след... Делаю миниатюры. Хочешь виньетку подарю?) А вообще я сложный человек... Невыносимый... Со мной не возможно дружить... У тебя не получится!...

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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