Москва
Профиль пользователя 3uMa

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О себе

Встречаю рассветы, провожаю закаты, бросаю камни, гуляю и фотографирую незнакомцев...
Даю названия и начала рекам и озерам...
Немного художничаю, люблю масло и акрил, графика это особая страсть, не дает покоя мысль, что карандаш оставляет след...
Делаю миниатюры. Хочешь виньетку подарю?)
А вообще я сложный человек... Невыносимый... Со мной не возможно дружить... У тебя не получится!...

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🏫 Учеба 📚 Книги 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

💰 Бизнес 🪐 Астрология, таро 📺 Политика ☣️ Токсичность ✝️ Религия

События пользователя

Москва → активный отдых

САО отзовись, небольшая фотосессия, прямо сейчас

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