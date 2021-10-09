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Москва
Москва
Профиль пользователя 28clasta
О себе
Мне очень сложно найти общения , но очень хочется с кем нибудь пообщаться , прогуляться , посмеяться , пофоткаться , найти свою подругу .
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие
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