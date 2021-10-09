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Москва
Профиль пользователя 28clasta

фото пользователя 28clasta

О себе

Мне очень сложно найти общения , но очень хочется с кем нибудь пообщаться , прогуляться , посмеяться , пофоткаться , найти свою подругу .

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

По общаться онлайн излить душу нужны советы

маленькое фото пользователя Tellim
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️

Откликнулось 136 участников

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 115 участников

маленькое фото пользователя Lera_A

Москва → пообщаться

Я в декрете ищу подруг)

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя Marishka1102

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Liliyanagval

Москва → пообщаться

найти новых друзей, создать уютное коммьюнити для встреч и общения)

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя katrin123

Москва → пообщаться

Хочу пообщаться и найти подругу по интересам

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Lexi

Москва → пообщаться

Было бы супер найти комфортных людей для общения ,прогулок и разговора

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Nastyatlife

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для болтовни:)

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Dante_s

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подружек, человека с которым сходим на занятие по танцам

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Juliaana

Москва → пообщаться

Познакомиться с новыми людьми:) могу выслушать или просто поболтать

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Nastia223

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Ищу подругу для общения и встреч,давай общаться на любые темы!

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя katualipa

Москва → прогуляться, перекусить

Холап, го в тг? Болтать

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя nimfa_sibiri

Москва → пообщаться

Девочки давайте дружить 🩷

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Jttonight

Москва → прогуляться, перекусить

погулять после работы, пока погода хорошая ☀️

Откликнулись 2 участника

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