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Москва
Профиль пользователя 26Ksenia26

фото пользователя 26Ksenia26

О себе

Готова на все, главное весело😁

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Пойдем с нами!?)

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маленькое фото пользователя Anastasia86
Откликнулось 5 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 407 участников

маленькое фото пользователя Merovef

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг. 💛

Откликнулось 155 участников

маленькое фото пользователя Malikevich

Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулось 106 участников

маленькое фото пользователя Polyaa

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружек в Москве 💁🏼‍♀️

Откликнулось 40 участников

маленькое фото пользователя Diana_caxxap

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кальянную / потанцевать / стенд ап. За любой движ , в общем 😄😊

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Naddin

Москва → собрать компанию

Бар🍹 , танцы 💃 Общение и веселье 🙂 встречаемся в Субботу 28 !!!

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Viki_nowo

Москва → собрать компанию

Кто хочет на Встречу для Дружеских/Полезных знакомств с Психологическими играми

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Ksenia01

Москва → прогуляться, перекусить

Кто нибудь желает сходить в кальяную ? Подружиться ?🌷

Откликнулось 6 участников

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