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Москва
привет, я не так давно в Москве, хотелось бы найти тут знакомых и друзей. живу с подругой, мы обе очень веселые и общительные.
Москва
Профиль пользователя 21angelina21
О себе
привет, я не так давно в Москве, хотелось бы найти тут знакомых и друзей. живу с подругой, мы обе очень веселые и общительные.
больше люблю общаться в жизни, чем в интернете
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
Не нравится:
📺 Политика🏫 Учеба✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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