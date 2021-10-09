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Москва
Профиль пользователя 21angelina21

фото пользователя 21angelina21

О себе

привет, я не так давно в Москве, хотелось бы найти тут знакомых и друзей. живу с подругой, мы обе очень веселые и общительные.
больше люблю общаться в жизни, чем в интернете

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

Не нравится:

📺 Политика🏫 Учеба✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Приглашаю на свидание/ужин, живу метро Сокольники

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Max_S

Москва → прогуляться, перекусить

Предлагаю погулять, покушать, сходить в кино, в кальянную, покататься)

Откликнулось 10 участников

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