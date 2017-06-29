Москва
Профиль пользователя 1Daniel
О себе
Люблю слушать фонк. Одна из любимых: 37R - Eliminate
ЗОЖ
Занимаюсь бодибилдингом. Раньше занимался кудо и воркаутом
Жаворонок
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🚶♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 💩 Странный юмор 🚴♀️ Активный отдых / спорт
Не нравится:
💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🍴 Кафе / ресторан ✝️ Религия 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🖼 Выставка / музей
События пользователя
Участие в других событиях
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