Люблю слушать фонк. Одна из любимых: 37R - Eliminate ЗОЖ Занимаюсь бодибилдингом. Раньше занимался кудо и воркаутом Жаворонок

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 💩 Странный юмор 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🍴 Кафе / ресторан ✝️ Религия 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🖼 Выставка / музей

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