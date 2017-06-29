Москва
Профиль пользователя 1Daniel

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О себе

Люблю слушать фонк. Одна из любимых: 37R - Eliminate
ЗОЖ
Занимаюсь бодибилдингом. Раньше занимался кудо и воркаутом
Жаворонок

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 💩 Странный юмор 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🍴 Кафе / ресторан ✝️ Религия 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Москва → пообщаться

Считаю, что самые прибыльные это паразитарные виды деятельности.

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять на улице

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу расширить круг общения

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Go_talk
Москва → Другое

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