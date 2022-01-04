Москва
Профиль пользователя 18anastasia

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О себе

Люблю слушать научные и не научные подкасты.
Увлекаюсь медициной,
Финансовой грамотности,
Психологией,
Философия.
Любые музыкальные группы -электрофорез,Тони раут, Оксимирон,lзpeak, ритуальные услуги.
Открыта к новому опыту ,знаниям.
Прямолинейность является моим главным качеством.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🎬 Могу посоветовать фильм ✝️ Религия

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Курск → прогуляться, перекусить

Готова к интелектупльному шторму,или беседе.рада буду удачному общению

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina153
Москва → Другое

Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

маленькое фото пользователя Kiskin
Воронеж → Другое

Пообщаться и начать дружить

маленькое фото пользователя Lina97
Новочеркасск → Другое

Хочу пообщаться))

маленькое фото пользователя TKleiner
Москва → Другое

Я тут новенький, пожалуйста объясните правила и этикет!

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