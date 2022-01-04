Люблю слушать научные и не научные подкасты. Увлекаюсь медициной, Финансовой грамотности, Психологией, Философия. Любые музыкальные группы -электрофорез,Тони раут, Оксимирон,lзpeak, ритуальные услуги. Открыта к новому опыту ,знаниям. Прямолинейность является моим главным качеством.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🎬 Могу посоветовать фильм ✝️ Религия

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро

Москва → Другое Я тут новенький, пожалуйста объясните правила и этикет!

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

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