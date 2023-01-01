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Москва
Профиль пользователя 1234poliesa

фото пользователя 1234poliesa

О себе

,я лёша Полищук город Мариуполь работаю в компании альянс славалия доставка по городам

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → пообщаться

Город Мариуполь

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