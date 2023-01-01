⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя 1234poliesa
О себе
,я лёша Полищук город Мариуполь работаю в компании альянс славалия доставка по городам
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб
События пользователя
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам