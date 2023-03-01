Москва
Профиль пользователя 11XtaZ11
О себе
Слушаю музыку разных жанров
Люблю пообщаться на различные темы, пообсуждать что то интересное
Зимой катаюсь на сноуборде.
Скромный, но если найти подход, могу общаться на любые темы
Изучаю программирование
Ежедневно ищу поводы для самореализации, готов к новым открытиям.
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Простое, легкое общение 🤗
Найти новые знакомства, подружиться
Найти родную душу для общения, поддержки
Я за душевные разговорчики
Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡
У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?
поболтать, обсудить что угодно
Давай исследовать пригород Санкт-Петербурга?
Ищу развивающихся и создающих
Хочу найти новых друзей,и возможно любовь
Было бы неплохо для начала найти собеседника-онлайн
Было бы классно найти друзей ❤️
ИИ пугает своими возможностями. Воспроизведит голоса давно умерших.
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