Слушаю музыку разных жанров Люблю пообщаться на различные темы, пообсуждать что то интересное Зимой катаюсь на сноуборде. Скромный, но если найти подход, могу общаться на любые темы Изучаю программирование Ежедневно ищу поводы для самореализации, готов к новым открытиям.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы

Москва → Другое Было бы классно найти друзей ❤️

Москва → Другое Было бы неплохо для начала найти собеседника-онлайн

Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

Москва → Другое Я за душевные разговорчики

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.