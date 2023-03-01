Москва
Профиль пользователя 11XtaZ11

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О себе

Слушаю музыку разных жанров
Люблю пообщаться на различные темы, пообсуждать что то интересное
Зимой катаюсь на сноуборде.
Скромный, но если найти подход, могу общаться на любые темы
Изучаю программирование
Ежедневно ищу поводы для самореализации, готов к новым открытиям.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Москва → пообщаться

Найти друзей для общения

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

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Москва → Другое

Найти новые знакомства, подружиться

маленькое фото пользователя ariabuz
Москва → Другое

Найти родную душу для общения, поддержки

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Москва → Другое

Я за душевные разговорчики

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Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

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У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

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ИИ пугает своими возможностями. Воспроизведит голоса давно умерших.

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