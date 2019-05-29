Москва
Профиль пользователя 07Maksim

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Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Выпить в баре

Москва → прогуляться, перекусить

Выпить кофе, познакомиться

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться

Москва → пообщаться

Пообщаться

Участие в других событиях

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Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

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Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.