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Минусинск
Профиль пользователя Ekaterina666

фото пользователя Ekaterina666

О себе

Я художник и пишу картины ,читаю много манг жанра Юри , люблю ролить и отыгрывать рп , часто нахожусь в сети готова выслушать проблемы , очень дружелюбна и ласкова

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика📚 Книги✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать

События пользователя

Минусинск → пообщаться

Для одиноких , всегда в сети , общение

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