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Минусинск
Минусинск
Профиль пользователя Ekaterina666
О себе
Я художник и пишу картины ,читаю много манг жанра Юри , люблю ролить и отыгрывать рп , часто нахожусь в сети готова выслушать проблемы , очень дружелюбна и ласкова
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Не нравится:
🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика📚 Книги✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать
События пользователя
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