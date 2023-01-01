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Минск
Минск
Профиль пользователя Zhora0629
О себе
Я люблю заниматься всем по немногу)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль
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