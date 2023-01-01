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Минск
Профиль пользователя Zhora0629

фото пользователя Zhora0629

О себе

Я люблю заниматься всем по немногу)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры

События пользователя

Минск → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Минску

Минск → прогуляться, перекусить

Каток⛸️ищу компанию завтра сходить покататься на коньках, зима уже началась)

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ania66

Минск → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить, поболтать

Откликнулось 7 участников

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Минск → прогуляться, перекусить

Ищу компанию для игры в настолки. У меня их довольно много)

Откликнулись 4 участника

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