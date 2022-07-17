Минск
Профиль пользователя Vladimir_msq

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О себе

Интересны поездки за город, путешествия, любые активности, велосипед, аквапарк. Пью крафтовое пиво

Профиль обновлён 4 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

🪐 Астрология, таро 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор
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