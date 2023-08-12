Нравится художественная литература, посещение выставок, мызыкальных вечеров. Очень люблю посиделки в кафе, прогулки в парке. Не против активно проводить время. Нравится общаться на абсолютно разные темы. Без понтов.

Профиль обновлён 20 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр ✈️ Путешествия

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Минск → Другое Ищу подругу, чтобы вместе провести время

Минск → Другое Я бы была не прочь создать небольшое комьюнити для девушек 🖤

Ищешь друзей и компанию в городе Минск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Минск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.