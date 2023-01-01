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Минск
Профиль пользователя Vika7

фото пользователя Vika7

О себе

Люблю читать книги, слушаю различную музыку. Нравится заводить новые знакомства. Так что всегда готова к общению)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия📺 Политика☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Хочу найти самую лучшую подругу💕

Откликнулись 52 участника

маленькое фото пользователя CinnamonBun

Минск → собрать компанию

Я бы была не прочь создать небольшое комьюнити для девушек 🖤

Откликнулось 9 участников

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