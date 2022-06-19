Минск
Профиль пользователя Vice
О себе
Люблю читать
Гулять по улице
Думать и размышлять
Люблю слушать музыку
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 🏢 Работа 💬 Пообщаться онлайн 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎮 Видеоигры 📚 Книги 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия
Не нравится:
📺 Политика 🪩 Ночной клуб ✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 💨 Кальян
События пользователя
Участие в других событиях
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