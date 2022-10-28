Минск
Профиль пользователя Vechno29

фото пользователя Vechno29

О себе

Работаю в АйТи девопсом.
За любой движ)

Профиль обновлён 18 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🐈 Домашние животные

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, сходить на вкусный десерт)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vallmig
Санкт-Петербург → Другое

Зарядиться от общения с прекрасным человеком

маленькое фото пользователя katerinacher_098
Санкт-Петербург → Другое

На выходных можно встретиться, погулять, о месте договоримся ☺️

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