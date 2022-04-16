⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Минск

Минск
Профиль пользователя Valeriya22

фото пользователя Valeriya22

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💨 Кальян🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Julia22n

Минск → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, чтобы вместе провести время

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя dasha_t15

Минск → прогуляться, перекусить

Прогуляться по центру города

Откликнулось 6 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Минск

маленькое фото пользователя iRina32
маленькое фото пользователя Julia22n
маленькое фото пользователя Ernest
маленькое фото пользователя SveTka
маленькое фото пользователя OldSeaWolf
маленькое фото пользователя Jeenya
маленькое фото пользователя Shxrick
маленькое фото пользователя Katerina_Leo
маленькое фото пользователя Andreii
маленькое фото пользователя Aleksei19900
маленькое фото пользователя Valros
маленькое фото пользователя SallyBaylet.by
маленькое фото пользователя Sneganna
маленькое фото пользователя Ekaterina.n
маленькое фото пользователя Lady_di
маленькое фото пользователя Ekaterina_88
маленькое фото пользователя lil_teck9ine
маленькое фото пользователя Alex49.5
маленькое фото пользователя Igrs
маленькое фото пользователя Vadzim
маленькое фото пользователя Agatha
маленькое фото пользователя dasha_t15
маленькое фото пользователя VerochkaZh
маленькое фото пользователя Egor4ik
маленькое фото пользователя Catrin_de_Moore
маленькое фото пользователя linalin
маленькое фото пользователя Alisa2567
маленькое фото пользователя Nasos_Matrasov

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам