Минск

Профиль пользователя Tatsiana.Martin

О себе Хочется найти подругу/подруг.

Разговаривать по душам,прогуливаться вместе,ходить в кафе,поддерживать друг друга,когда это будет нужно.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

Не нравится:

Другие пользователи из города Минск