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Минск
Профиль пользователя Tatsiana.Martin

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О себе

Хочется найти подругу/подруг.
Разговаривать по душам,прогуливаться вместе,ходить в кафе,поддерживать друг друга,когда это будет нужно.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия💨 Кальян
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