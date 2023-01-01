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Минск
Хочется найти подругу/подруг.
Минск
Профиль пользователя Tatsiana.Martin
О себе
Хочется найти подругу/подруг.
Разговаривать по душам,прогуливаться вместе,ходить в кафе,поддерживать друг друга,когда это будет нужно.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан
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