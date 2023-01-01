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Минск
Профиль пользователя Slavenok

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О себе

Занимаюсь джимбарром, спортивной гимнастикой, настольным теннисом
Увлекаюсь шахматами, диетологией, физиологией, психологией, фотографией, кубингом, йойоингом, монтажом видео, мобильным железом, коллекционированием (телефонов, йох, ретро приставок), иногда рисую.
Люблю настолки
Из музыки в основном слушаю рок, эмбиент, классику и иногда другие жанры
Некоторые из понравившихся групп: System of a Down, Linkin Park, Crown The Empire, Deform, Dominia, Hollywood Undead, Placebo, Skillet, Slipknot, Rammstein, Lumen
Читаю в подавляющем большинстве фэнтези, фантастику, научную литературу, изредка мангу и ранобэ
Смотрю донхуа, аниме, фантастику, хорроры и артхаус

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро✝️ Религия🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино
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