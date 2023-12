О себе

Занимаюсь джимбарром, спортивной гимнастикой, настольным теннисом

Увлекаюсь шахматами, диетологией, физиологией, психологией, фотографией, кубингом, йойоингом, монтажом видео, мобильным железом, коллекционированием (телефонов, йох, ретро приставок), иногда рисую.

Люблю настолки

Из музыки в основном слушаю рок, эмбиент, классику и иногда другие жанры

Некоторые из понравившихся групп: System of a Down, Linkin Park, Crown The Empire, Deform, Dominia, Hollywood Undead, Placebo, Skillet, Slipknot, Rammstein, Lumen

Читаю в подавляющем большинстве фэнтези, фантастику, научную литературу, изредка мангу и ранобэ

Смотрю донхуа, аниме, фантастику, хорроры и артхаус