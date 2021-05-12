Минск
Профиль пользователя Sigrl1nn
О себе
Итак, только нашла на я Пикабу это приложение. Мне 31 год, Питер. Люблю слушать музыку, пока гуляю или еду в транспорте. Преимущественно рок, как наш ,так и зарубежный, но и к классике не равнодушна. С удовольствием посещаю театр, последнее было-опера Турандот. Иногда рисую, очень успокаивает. Обожаю путешествовать, много ездила заграницу. Люблю гулять , хожу много и часто, 10 км по городу не проблема!
Профиль обновлён 22 августа 2023 г.
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