Минск
Профиль пользователя Salopet
О себе
Не особо разбираюсь в музыке, скил пения* и слуха* прокачан на минимуме) Слушаю не часто, предпочтиленьее рок)
Давно не занимаюсь спортом( Периодически на любительском уровне катаюсь на велосипеде, сноуборде, коньках, поигрываю в теннис большой и шахматы). Порой не против новых активностей (скалодром, зал, бассейн, бокс и т.д)
Читаю (в основном слушаю аудио) книги, в 89% случаев это фэнтези, фантастика литература)
Характер скверный, не женат)))
Стеснительный, скромный, воспитанный, красивый)
Рост выше 150, IQ не менее 61, вес не более 107. Знаю таблицу умножения до 7, и однозначно лучше чем угол в 144 градуса
Не курю, не парю, пью редко и в меру) из хорошего это почти все)
Не верю в гороскопы, астрологию, изотериков, предсказателей, бога и подобную мистику), Но я культурный, и постараюсь не смеяться когда вы будете на серьезных намерениях доказывать обратное)
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
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