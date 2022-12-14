Минск

Профиль пользователя psyton

О себе Программист, психолог (будущий).

Люблю гулять на природе, изучать психологию, читать книги (любые, по настроению), посещать музеи и выставки.

С радостью попробую что-то новое.

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