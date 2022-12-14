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Минск
Профиль пользователя psyton

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О себе

Программист, психолог (будущий).
Люблю гулять на природе, изучать психологию, читать книги (любые, по настроению), посещать музеи и выставки.
С радостью попробую что-то новое.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино
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