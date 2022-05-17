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Минск
Профиль пользователя PromashkA

фото пользователя PromashkA

О себе

156 см маленькой бабули в душе. Та самая подруга, которая укутает в свой шарф и отдаст последнюю печенька тебе. Бываю душной, но всегда поддержу

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр📸 Пофоткаться

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📺 Политика💨 Кальян🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Julia22n

Минск → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, чтобы вместе провести время

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя CinnamonBun

Минск → собрать компанию

Я бы была не прочь создать небольшое комьюнити для девушек 🖤

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Amac

Санкт-Петербург → пообщаться

На лайте, давайте создадим тёплый чат☺️

Откликнулись 4 участника

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