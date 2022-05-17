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Минск
Минск
Профиль пользователя PromashkA
О себе
156 см маленькой бабули в душе. Та самая подруга, которая укутает в свой шарф и отдаст последнюю печенька тебе. Бываю душной, но всегда поддержу
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр📸 Пофоткаться
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