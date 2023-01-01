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Минск
Минск
Профиль пользователя Polina.03.03
О себе
Искренняя, спокойная, отзывчивая, адекватная. Есть собственный автомобиль). Люблю вечерние прогулки, активное времяпровождение, книги, музыку (меломан), видеоигры, всегда могу выслушать и поддержать)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино
Участие в других событиях
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