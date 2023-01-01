Минск

Профиль пользователя Polina.03.03

О себе Искренняя, спокойная, отзывчивая, адекватная. Есть собственный автомобиль). Люблю вечерние прогулки, активное времяпровождение, книги, музыку (меломан), видеоигры, всегда могу выслушать и поддержать)

Была в сети на прошлой неделе

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