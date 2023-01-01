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Минск
Профиль пользователя Polina.03.03

фото пользователя Polina.03.03

О себе

Искренняя, спокойная, отзывчивая, адекватная. Есть собственный автомобиль). Люблю вечерние прогулки, активное времяпровождение, книги, музыку (меломан), видеоигры, всегда могу выслушать и поддержать)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино

Участие в других событиях

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Минск → собрать компанию

Я бы была не прочь создать небольшое комьюнити для девушек 🖤

Откликнулось 8 участников

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