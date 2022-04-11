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Минск
Профиль пользователя Pirozhinka

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О себе

Открыта к общению со всеми людьми, люблю новые знакомства. Бываю стеснительной, но это ненадолго)
Люблю рисовать для души, вязать игрушки-амигуруми или какие-то аксессуары, элементы одежды, вышиваю гладью и делаю вышитые брошки/нашивки.
Читаю книги, но очень жаль, что получается делать это нечасто. Мои любимые жанры: антиутопия, фантастика, фэнтези, научная фантастика, апокалипсис.
Раньше занималась спортом (лёгкой аттлетикой и плаванием), сейчас подзабросила, но хочу реабилитироваться в этом деле.
Увлекает меня и просмотр фильмов и сериалов, мультики тоже люблю))
А ещё я биолог до мозга костей)))
Мне нравятся долгие прогулки по городу, нравится кушать, много разговаривать и смеяться

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

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Минск → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, чтобы вместе провести время

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя CinnamonBun

Минск → собрать компанию

Я бы была не прочь создать небольшое комьюнити для девушек 🖤

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Carrie

Минск → прогуляться, перекусить

Сходить на выставку 🖼️

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя dasha_t15

Минск → прогуляться, перекусить

Прогуляться по центру города

Откликнулись 2 участника

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