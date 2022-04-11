О себе

Открыта к общению со всеми людьми, люблю новые знакомства. Бываю стеснительной, но это ненадолго)

Люблю рисовать для души, вязать игрушки-амигуруми или какие-то аксессуары, элементы одежды, вышиваю гладью и делаю вышитые брошки/нашивки.

Читаю книги, но очень жаль, что получается делать это нечасто. Мои любимые жанры: антиутопия, фантастика, фэнтези, научная фантастика, апокалипсис.

Раньше занималась спортом (лёгкой аттлетикой и плаванием), сейчас подзабросила, но хочу реабилитироваться в этом деле.

Увлекает меня и просмотр фильмов и сериалов, мультики тоже люблю))

А ещё я биолог до мозга костей)))

Мне нравятся долгие прогулки по городу, нравится кушать, много разговаривать и смеяться