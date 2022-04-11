Минск
Профиль пользователя Pirozhinka
О себе
Открыта к общению со всеми людьми, люблю новые знакомства. Бываю стеснительной, но это ненадолго)
Люблю рисовать для души, вязать игрушки-амигуруми или какие-то аксессуары, элементы одежды, вышиваю гладью и делаю вышитые брошки/нашивки.
Читаю книги, но очень жаль, что получается делать это нечасто. Мои любимые жанры: антиутопия, фантастика, фэнтези, научная фантастика, апокалипсис.
Раньше занималась спортом (лёгкой аттлетикой и плаванием), сейчас подзабросила, но хочу реабилитироваться в этом деле.
Увлекает меня и просмотр фильмов и сериалов, мультики тоже люблю))
А ещё я биолог до мозга костей)))
Мне нравятся долгие прогулки по городу, нравится кушать, много разговаривать и смеяться
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Минск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам