О себе

У меня дети, соответственно- люблю общаться с семейными людьми ( с теми, у кого есть дети, жёны, мужья, с детьми). Мы гуляем по городу, любим музеи и парки. Со взрослыми любим посидеть в кафе, поговорить о чем захочется. Люблю душевных, спокойных людей. Сейчас ищем зал для занятий спортом. Люблю йогу, фитнес и настольный теннис. Ещё любим ходить в туристические походы. Семейные- то есть берём с собой детей. Кстати, будем рады компании. Любим рыбалку и сходить по грибы. Из музыки любим старый рок (Led Zeppelin, например, но не только), русский рок ( Борис Гребенщиков, Аквариум, Сплин, Б2, Агата Кристи, Кино, Ольга Арефьева), альтернативу, классику ( Рахманинов, Чайковский, Лист, Шуман) да вообще хорошую музыку.