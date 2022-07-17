Люблю прогулки. Нравится ощущение дороги, когда ты едешь куда-то, неважно куда. Для перезагрузки иногда езжу в Москву. Люблю фотографировать всё вокруг. Мечтаю выучить испанский язык, научиться кататься на роликах.

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового

💩 Странный юмор

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