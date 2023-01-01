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Минск
Минск
Профиль пользователя OldSeaWolf
О себе
Слушаю музыку (рок и все что зайдет и немного пишу доступно почти везде), немного по ЗОЖ но совсем чутка и в сезон катаюсь на моте
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей
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