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Минск
Профиль пользователя OldSeaWolf

фото пользователя OldSeaWolf

О себе

Слушаю музыку (рок и все что зайдет и немного пишу доступно почти везде), немного по ЗОЖ но совсем чутка и в сезон катаюсь на моте

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Минск → прогуляться, перекусить

Прокатится на авто

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ania66

Минск → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить, поболтать

Откликнулись 2 участника

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