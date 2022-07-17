Минск
Профиль пользователя Ningen

фото пользователя Ningen
фото #2 пользователя Ningen

О себе

Интересуюсь мангой и видеоиграми. Люблю выпить вкусного пива и посмотреть кинцо.

Профиль обновлён 17 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

🪐 Астрология, таро 📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Минск → пообщаться

Ищу приятное ненапряжное общение

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Etriana
Москва → Другое

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