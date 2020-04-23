Минск
Профиль пользователя Nina_Iv
О себе
Люблю прогулки по паркам
Наблюдать за животными
Болтать на философские темы о смысле жизни
Узнавать что-то новое и необычное
Люблю смотреть как другие увлеченно работают или занимаются творчеством
Люблю добрых людей и с хорошим чувством юмора
Профиль обновлён 26 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Участие в других событиях
Тяжёлая музыка, фэнтези, серийные убийцы, расширяется ли вселенная?
Рукописи Меекханского пограничья/Архивы Буресвета. Что ещё почитать?
Есть ли Бог? Что есть пробуждение?
Поговорим про самоидентификацию?
Посоветуйте книги на тему "Апокалипсис", по типу "Еда и патроны"))
Восток от Москвы, соседи отзовитесь.
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