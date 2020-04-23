Минск
Профиль пользователя Nina_Iv

фото пользователя Nina_Iv

О себе

Люблю прогулки по паркам
Наблюдать за животными
Болтать на философские темы о смысле жизни
Узнавать что-то новое и необычное
Люблю смотреть как другие увлеченно работают или занимаются творчеством
Люблю добрых людей и с хорошим чувством юмора

Профиль обновлён 26 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные ✝️ Религия

Не нравится:

☣️ Токсичность

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