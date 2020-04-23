Люблю прогулки по паркам Наблюдать за животными Болтать на философские темы о смысле жизни Узнавать что-то новое и необычное Люблю смотреть как другие увлеченно работают или занимаются творчеством Люблю добрых людей и с хорошим чувством юмора

Профиль обновлён 26 июня 2023 г.

😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные ✝️ Религия

☣️ Токсичность

Каменск-Шахтинский → Другое Посоветуйте книги на тему "Апокалипсис", по типу "Еда и патроны"))

Москва → Другое Есть ли Бог? Что есть пробуждение?

Москва → Другое Рукописи Меекханского пограничья/Архивы Буресвета. Что ещё почитать?

Ищешь друзей и компанию в городе Минск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Минск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.