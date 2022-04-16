Минск
Профиль пользователя Nasya_k
О себе
Рисую хной,
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🍴 Кафе / ресторан 🚶♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 🏢 Работа
События пользователя
Участие в других событиях
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