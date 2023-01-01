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Минск
Профиль пользователя Nastassia.vz

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Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового

События пользователя

Минск → другое

Ищу человека для активного отдыха 🏂⛷️, зимнего глинтвейна, вечерних посиделок

маленькое фото пользователя Dianka.kov
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя 9149Vikashik

Минск → прогуляться, перекусить

Гулять и общаться на все возможные темы💫

Откликнулся 1 участник

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