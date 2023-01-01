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Минск
Профиль пользователя Naruta_Julia

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О себе

Люблю рисовать, читать (особенно ходить по книжным магазинам), смотреть фильмы и сериалы. Так же ходить по картиным галереям, музеям и др. (если время позволяет) Умею немного шить. Вредных привычек особо не имею.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие
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