⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Минск
Минск
Минск
Профиль пользователя Nadezda21
О себе
Меня зовут Надежда, мне 21 год у меня есть 2 детей и любимый муж , очень люблю прогулки с детьми, ищу друзей или подругу что бы гулять.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога
Другие пользователи из города Минск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам