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Минск
Профиль пользователя Nadezda21

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О себе

Меня зовут Надежда, мне 21 год у меня есть 2 детей и любимый муж , очень люблю прогулки с детьми, ищу друзей или подругу что бы гулять.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога
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