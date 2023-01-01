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Минск
Минск
Профиль пользователя mr_Nikitos
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино
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