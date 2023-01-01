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Минск
Профиль пользователя mr_Nikitos

фото пользователя mr_Nikitos

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Минск → прогуляться, перекусить

Прогуляться, познакомиться, перекусить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя M_Yana

Минск → прогуляться, перекусить

Ищу компанию для игры в настолки. У меня их довольно много)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Zhora0629

Минск → прогуляться, перекусить

Каток⛸️ищу компанию завтра сходить покататься на коньках, зима уже началась)

Откликнулись 2 участника

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