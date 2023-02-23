Занимаюсь плаванием катаюсь на велосипеде не курю люблю путешествовать люблю слушать музыку люблю помогать по хозяйству люблю животных кошек и собак

Профиль обновлён 25 июля 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 😊 Поделиться радостью 🍴 Кафе / ресторан 🐈 Домашние животные 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового

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