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Минск
Профиль пользователя Mary12.04

фото пользователя Mary12.04

О себе

Люблю общаться, слушать музыку, смотреть фильмы. Хожу в кафе, кино, пиццерии. Люблю гулять, читать, помогать людям.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм✝️ Религия🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💩 Шутки про говно📺 Политика☣️ Токсичность

События пользователя

Минск → прогуляться, перекусить

Пообщаться, классно провести время.

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маленькое фото пользователя nastya92
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ania66

Минск → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить, поболтать

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Nasya_k

Минск → прогуляться, перекусить

Ищу подружку для совместного время провождения. Открыта к общению.

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Ekaterina_88

Минск → прогуляться, перекусить

Сходить на кофе, пообщаться)))

Откликнулись 4 участника

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