⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Минск
Минск
Минск
Профиль пользователя Mary12.04
О себе
Люблю общаться, слушать музыку, смотреть фильмы. Хожу в кафе, кино, пиццерии. Люблю гулять, читать, помогать людям.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм✝️ Религия🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Минск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам