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Минск
Нравится гулять и разговаривать о чем-либо.
Минск
Профиль пользователя Mabelin
О себе
Нравится гулять и разговаривать о чем-либо.
Люблю аниме, сериалы и фильмы!)
Очень люблю животных.
Не люблю насекомых, некоторых особенно)
Нравятся видео игры, могу играть в настолки)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🏢 Работа📚 Книги😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре
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