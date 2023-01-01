Минск

Профиль пользователя Mabelin

О себе Нравится гулять и разговаривать о чем-либо.

Люблю аниме, сериалы и фильмы!)

Очень люблю животных.

Не люблю насекомых, некоторых особенно)

Нравятся видео игры, могу играть в настолки)

Была в сети на прошлой неделе

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